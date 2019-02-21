Ласо: судейское решение в концовке матча с «Барселоной» — не человеческая ошибка

Главный тренер мадридского «Реала» Пабло Ласо поделился мнением о скандальном эпизоде с судейством в финале Кубка короля с «Барселоной».



«Я не способен принять какие бы то ни было обсуждения этого момента. Все видели видеоповтор, в том эпизоде всё было понятно даже маленькому ребёнку. Не о чем тут говорить. Я буду первым, кто примет обяснения как человеческой ошибки, потому что все мы люди и можем допустить ошибку.



Это нормально. Баскетбол — игра удачи и ошибок с обеих сторон. Но решение судей в ключевом эпизоде финала Кубка короля — это не человеческая ошибка. Они не использовали всё возможное для принятия верного решения, и мы не получили никакого объяснения», — приводит слова Пабло Ласо Gigantes.