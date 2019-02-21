Сборная России разгромила команду Болгарии в матче квалификации КМ-2019

Сборная России одержала победу над командой Болгарии в выездном матче квалификации Кубка мира — 2019. Россияне захватили инциативу с самой первой четверти и уже к первому перерыву повели в счёте с преимуществом в восемь очков. После перерыва тенденция продолжилась, причём российской сборной удалось прибавить в оборонительных действиях и серьёзно увеличить преимущество — на большой перерыв команды ушли при счёте 52:30 в пользу россиян.



Вторая половина встречи превратилась в простую формальность, а после третьей четверти вопрос о победителе был снят окончательно — к заключительному игровому отрезку россияне нарастили преимущество до 38 очков. Не изменилась ситуация и в четвёртой четверти — россияне спокойно смогли преодолеть 100-очковую отметку, в то время как Болгария набрала всего 60. Итоговый счёт встречи — 104:60 в пользу сборной России.