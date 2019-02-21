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Сборная России разгромила команду Болгарии в матче квалификации КМ-2019

Сборная России разгромила команду Болгарии в матче квалификации КМ-2019
Баскетбол / Сборные

Сборная России одержала победу над командой Болгарии в выездном матче квалификации Кубка мира — 2019. Россияне захватили инциативу с самой первой четверти и уже к первому перерыву повели в счёте с преимуществом в восемь очков. После перерыва тенденция продолжилась, причём российской сборной удалось прибавить в оборонительных действиях и серьёзно увеличить преимущество — на большой перерыв команды ушли при счёте 52:30 в пользу россиян.

Вторая половина встречи превратилась в простую формальность, а после третьей четверти вопрос о победителе был снят окончательно — к заключительному игровому отрезку россияне нарастили преимущество до 38 очков. Не изменилась ситуация и в четвёртой четверти — россияне спокойно смогли преодолеть 100-очковую отметку, в то время как Болгария набрала всего 60. Итоговый счёт встречи — 104:60 в пользу сборной России.

ЧМ-2019 - Европа (м). Группа K. 5-й тур
21 февраля 2019, четверг. 19:00 МСК
Болгария
60 : 104
(18:26, 12:26, 14:30, 16:22)
Россия
Болгария: Уошберн - 19, Маринов - 15, Минчев - 9, Захариев - 8, Димитров - 6, Костов - 2, Аврамов - 1, Бачев, Карамфилов, Стоянов, Янев, Петков
Россия: Д. Кулагин - 16, Бабурин - 14, Воронцевич - 13, Губанов - 12, Фридзон - 10, Хвостов - 10, Ильницкий - 8, Балашов - 6, Стребков - 5, Ивлев - 4, Клименко - 4, Забелин - 2
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