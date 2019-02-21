18 очков Родригеса помогли ЦСКА разгромить «Гран Канарию»

ЦСКА добыл победу на домашней арене в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Гран Канарией». «Армейцы» с ходу завладели инициативой и уже в первой четверти повели с разницей в 9 очков — 29:20. К большому перерыву преимущество ЦСКА стало двузначным — 56:42.

Во второй половине встречи ничего не изменилось. В третьей четверти подопечные Итудиса повели уже с разгромным счётом — 83:64, а в заключительные десять минут встречи оформили крупную победу — 107:85.

Самым результативным в составе ЦСКА стал Серхио Родригес, набравший 18 очков. 17 баллов в актив записал Уилл Клайберн. Предоставленным игровым временем воспользовался и Иван Ухов, набравший 12 очков. В составе «Гран Канарии» по 13 баллов набрали Маркус Эрикссон и Ким Тилли.