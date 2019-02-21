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18 очков Родригеса помогли ЦСКА разгромить «Гран Канарию»

18 очков Родригеса помогли ЦСКА разгромить «Гран Канарию»
Баскетбол / Евролига

ЦСКА добыл победу на домашней арене в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Гран Канарией». «Армейцы» с ходу завладели инициативой и уже в первой четверти повели с разницей в 9 очков — 29:20. К большому перерыву преимущество ЦСКА стало двузначным — 56:42.

Во второй половине встречи ничего не изменилось. В третьей четверти подопечные Итудиса повели уже с разгромным счётом — 83:64, а в заключительные десять минут встречи оформили крупную победу — 107:85.

Самым результативным в составе ЦСКА стал Серхио Родригес, набравший 18 очков. 17 баллов в актив записал Уилл Клайберн. Предоставленным игровым временем воспользовался и Иван Ухов, набравший 12 очков. В составе «Гран Канарии» по 13 баллов набрали Маркус Эрикссон и Ким Тилли.

Евролига. 23-й тур
21 февраля 2019, четверг. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
107 : 85
(29:20, 27:22, 27:22, 24:21)
Гран Канария
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания
ЦСКА: Родригес - 18, Клайберн - 17, Питерс - 15, Ухов - 12, Хантер - 10, Хэкетт - 8, Курбанов - 8, Хайнс - 8, Боломбой - 7, Хоменко - 2, Антонов - 2, Лопатин
Гран Канария: Тийе - 13, Эрикссон - 13, Строуберри - 12, Рабаседа - 10, Ханна - 9, Паули - 9, Сиим-Сандер - 7, Балвин - 6, Магетти - 4, Кляйич - 2, Баес
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