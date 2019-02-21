13 очков Симона помогли «Анадолу Эфес» победить «Олимпиакос»

В Стамбуле в матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги местный «Анадолу Эфес» принимал «Олимпиакос».

Первая четверть встречи завершилась в пользу гостей — 22:18. Но уже во второй десятминутке стамбульцы перехватили инициативу и не только отыграли отставание, но даже повели в счёте с минимальным преимуществом — 36:35.

После большого перерыва хозяева значительно прибавили и в третьей четверти оторвались от пирейцев уже на 7 баллов — 56:49. В заключительном игровом отрезке «Анадолу Эфес» контролировал происходящее на паркете и довёл матч до уверенной победы — 75:65.

Самым результативным в составе победителей стал Крунослав Симон, набравший 13 очков. У «Олимпиакоса» 14 очков в актив записал Яннис Стрелниекс.