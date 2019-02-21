Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Зенит» — «Фенербахче». Пресс-конференция
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

ЦСКА отпустит всех игроков сборной России на матч с Финляндией

ЦСКА отпустит всех игроков сборной России на матч с Финляндией
Баскетбол / Евролига

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис заявил, что отпустит всех игроков российской сборной на отборочный матч чемпионата мира по баскетболу — 2019 с командой Финляндии, который станет решающим, передаёт корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.

Таким образом, тренерский штаб Сергея Базаревича сможет рассчитывать на помощь Ивана Ухова, Семёна Антонова, Никиты Курбанова, Джоэла Боломбоя и Андрея Воронцевича. Последний был в расположении сборной и сегодня, 21 февраля, когда россияне на выезде разгромили команду Болгарии.

Напомним, из отборочной группы на чемпионат мира уже квалифицировались команды Франции и Чехии. Последняя путёвка будет разыграна в дуэли сборных России и Финляндии, которая состоится в Перми.

Сборная России на выезде «привезла» Болгарии 44 очка
Команда Сергея Базаревича отправилась в Ботевгравд без девятерых значимых игроков. Но их отсутствие заметила уже после матча.
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент