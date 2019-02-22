Конь в пальто и жёсткое падение Хантера. Лучшие фото матча ЦСКА — «Гран Канария»

21 февраля в Москве на площадке стадиона «Мегаспорт» в матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА одержал победу над испанской «Гран Канарией». Встреча завершилась со счётом 107:85.



Самым результативным в составе ЦСКА стал Серхио Родригес, набравший 18 очков. 17 баллов в свой актив записал Уилл Клайберн. Предоставленным игровым временем воспользовался и Иван Ухов, набравший 12 очков. В составе «Гран Канарии» по 13 баллов набрали Маркус Эрикссон и Ким Тилли.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Гран Канария» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.