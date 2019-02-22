«Милуоки» обыграл «Бостон», «Портленд» победил «Бруклин»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Милуоки Бакс» (44-14) одержал домашнюю победу над «Бостон Селтикс» (37-20) — 98:97.

В составе победителей дабл-даблами отметились Яннис Адетокунбо (30 очков и 13 подборов) и Крис Миддлтон (15 баллов и 13 подборов). Также 15 очков на счету Малкольма Брогдона. У «Бостона» 22 балла в активе Кайри Ирвинга. Дабл-даблы оформили Эл Хорфорд (21 очко и 17 подборов) и Джейсон Тэйтум (17 баллов и 10 подборов).

В параллельной встрече «Портленд Трэйл Блэйзерс» (35-23) на выезде обыграл «Бруклин Нетс» (30-30) — 113:99.

Самым результативным игроком матча стал центровой победителей Юсуф Нуркич, набравший 27 очков (также 12 подборов). 21 балл на счету Си Джея Макколлума, 18 – у Энеса Кантера.