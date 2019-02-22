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«Милуоки» обыграл «Бостон», «Портленд» победил «Бруклин»

«Милуоки» обыграл «Бостон», «Портленд» победил «Бруклин»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Милуоки Бакс» (44-14) одержал домашнюю победу над «Бостон Селтикс» (37-20) — 98:97.

В составе победителей дабл-даблами отметились Яннис Адетокунбо (30 очков и 13 подборов) и Крис Миддлтон (15 баллов и 13 подборов). Также 15 очков на счету Малкольма Брогдона. У «Бостона» 22 балла в активе Кайри Ирвинга. Дабл-даблы оформили Эл Хорфорд (21 очко и 17 подборов) и Джейсон Тэйтум (17 баллов и 10 подборов).

В параллельной встрече «Портленд Трэйл Блэйзерс» (35-23) на выезде обыграл «Бруклин Нетс» (30-30) — 113:99.

Самым результативным игроком матча стал центровой победителей Юсуф Нуркич, набравший 27 очков (также 12 подборов). 21 балл на счету Си Джея Макколлума, 18 – у Энеса Кантера.

НБА - регулярный чемпионат
22 февраля 2019, пятница. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
98 : 97
(20:22, 33:25, 19:21, 26:29)
Бостон Селтикс
Бостон
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 30, Миддлтон - 15, Брогдон - 15, Лопес - 10, Ильясова - 9, Миротич - 8, Снелл - 6, Бледсо - 5, Хилл, Уилсон, Браун, Коннотон, Вуд
Бостон Селтикс: Ирвинг - 22, Хорфорд - 21, Тейтум - 17, Браун - 15, Моррис - 11, Смарт - 5, Розир - 4, Оджелей - 2, Уонамэйкер, Тайс, Хантер, Ябуселе, Уильямс
НБА - регулярный чемпионат
22 февраля 2019, пятница. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
99 : 113
(21:23, 29:27, 22:34, 27:29)
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Бруклин Нетс: Краббе - 17, Дэвис - 15, Расселл - 14, Харрис - 13, ЛеВерт - 12, Аллен - 12, Кэрролл - 7, Напьер - 7, Холлис-Джефферсон - 2, Куруч, Дадли, Грэм
Портленд Трэйл Блэйзерс: Нуркич - 27, Макколлум - 21, Кантер - 18, Лиллард - 13, Харклесс - 13, Амину - 11, Лейман - 6, Худ - 4, Тёрнер, Леонард, Лябисье, Карри, Коллинс
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