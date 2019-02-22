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36 очков Стивена Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Сакраменто»

36 очков Стивена Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Сакраменто»
Баскетбол / НБА

«Голден Стэйт Уорриорз» дома одержал победу над «Сакраменто Кингз» со счётом 125:123 в заключительном матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. «Голден Стэйт» реализовал 19 из 46 трёхочковых против 10 из 33 у соперника, хотя набрал из трёхсекундной 38 очков, пропустив 56. Кроме того, игроки хозяев отдали 32 результативные передачи и поставили 11 блок-шотов, а их оппоненты – 23 и 3 соответственно.

Самым результативным игроком встречи с 36 очками стал разыгрывающий победителей Стивен Карри. У «Сакраменто» отличился мощный форвард Марвин Бэгли, набравший 28 очков.

Теперь «Уорриорз» занимают в Западной конференции 1-е место с соотношением побед и поражений 42-16, а «Кингз» – 9-е (30-28).

НБА - регулярный чемпионат
22 февраля 2019, пятница. 06:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
125 : 123
(35:30, 25:32, 29:29, 36:32)
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 36, Дюрант - 28, Томпсон - 18, Казинс - 17, Грин - 12, Игуодала - 9, Кук - 3, Луни - 2, Ли, Белл, Йеребко, Маккинни, Ливингстон
Сакраменто Кингз: Багли III - 28, Хилд - 19, Фокс - 18, Богданович - 14, Барнс - 13, Брюэр - 11, Коли-Стайн - 10, Феррелл - 6, Джайлс - 4, Мейсон, Бёркс, Куфос, Бьелица
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