36 очков Стивена Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Сакраменто»

«Голден Стэйт Уорриорз» дома одержал победу над «Сакраменто Кингз» со счётом 125:123 в заключительном матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. «Голден Стэйт» реализовал 19 из 46 трёхочковых против 10 из 33 у соперника, хотя набрал из трёхсекундной 38 очков, пропустив 56. Кроме того, игроки хозяев отдали 32 результативные передачи и поставили 11 блок-шотов, а их оппоненты – 23 и 3 соответственно.



Самым результативным игроком встречи с 36 очками стал разыгрывающий победителей Стивен Карри. У «Сакраменто» отличился мощный форвард Марвин Бэгли, набравший 28 очков.



Теперь «Уорриорз» занимают в Западной конференции 1-е место с соотношением побед и поражений 42-16, а «Кингз» – 9-е (30-28).