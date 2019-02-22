Базаревич: вначале отбились в защите, а потом у всех полетело

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич выделил ключевые факторы успеха в матче квалификации Кубка мира–2019 со сборной Болгарии.



«Мы начали с правильным настроем, от защиты, и это дало уверенность игрокам в трёхочковых бросках. Специального плана на этот счёт не было. Набрали первые очки изнутри, отбились в защите, и появилась общая уверенность. А потом – так бывает – у всех полетело. Хотя тот же Бабурин, например, все свои трёхочковые заработал агрессивной обороной.



Не сказал бы, что у нас преимущество в габаритах. Да, у нас есть Забелин и Клименко, но и у соперников был Уошберн. Болгар подкосило отсутствие определённых игроков, они не смогли найти выход из ситуации с первым номером. Мы, в некоторой мере зная это, агрессивно «давили» на мяч, и соперники потеряли стройность игры в нападении. А потом им, наверное, не хватило моральных сил, чтобы внести перелом», – цитирует Базаревича официальный сайт РФБ.



Встреча завершилась выездной победой сборной России со счётом 104:60. После неё россияне занимают в группе К 3-е место с соотношением выигранных и проигранных матчей 7-4.

Сборная России на выезде «привезла» Болгарии 44 очка Команда Сергея Базаревича отправилась в Ботевгравд без девятерых значимых игроков. Но их отсутствие заметила уже после матча.