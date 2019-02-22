Дюрант: иногда, чтобы победить, нужно играть не командно, а в стритбол

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант после домашнего матча регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз» назвал индивидуальное мастерство игроков команды решающим фактором успеха.



«Посмотрите на концовку встречи. Мы забивали, а Стивен Карри поймал кураж в четвёртой четверти и попадал из-за дуги после, выходя из-под заслонов. Не всегда получается выиграть с тем командным баскетболом, который мы обычно демонстрируем. Иногда, чтобы победить, нужно действовать в стритбольном стиле», – приводит слова Дюранта ESPN.



Встреча завершилась победой «Голден Стэйт» со счётом 125:123. Форвард в ней набрал 28 очков, совершил 9 подборов, отдал 7 передач, сделал перехват и поставил 7 блок-шотов за 37 минут.

36 очков Стивена Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Сакраменто»