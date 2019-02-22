Роскошные «гвозди» Дюранта, Хардена и Джеймса – в топ-10 дня в НБА

Сокрушительные данки лёгкого форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Кевина Дюранта, форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, атакующего защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена и центрового «Портленд Трэйл Блэйзерс» Юсуфа Нуркича, роскошный аллей-уп в исполнении игроков «Филадельфии Сиксерс» Ти Джея Макконнелла и Бена Симмонса, шикарная передача вразрез атакующего защитника «Майами Хит» Дуэйна Уэйда, а также эффектный блок-шот сзади и мощный «гвоздь» с места одной рукой лёгкого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо Джейсону Тэйтуму оказались среди лучших моментов матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата НБА.

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