Михайловский: два месяца с Алимпиевичем были самыми жёсткими в моей карьере

Защитник «Автодора» Никита Михайловский поделился мнением о бывшем главном тренере «Автодора» Душане Алимпиевиче и нынешнем наставнике команды Евгении Пашутине, с которым он также будет работать в молодёжной сборной России.



«Думаю, тренировки Алимпиевича были самыми жёсткими в моей карьере. Он с самого начала дал понять, кто главный, держал всё в кулаке. Дисциплина в эти два месяца была высочайшая.



Пашутин тренирует много молодёжи в «Автодоре», хорошо знает других игроков сборной U19. Так что, думаю, никаких проблем в молодёжной сборной у него не будет.



Сложно прогнозировать, какого результата мы можем добиться в Греции. Всё будет зависеть от нас, в какой форме игроки подойдут к старту турнира, смогут ли все лидеры избежать травм и приехать в сборную. Могу лишь сказать, что группа у нас вполне проходимая», – приводят слова Михайловского «Известия».

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