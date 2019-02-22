Стивен Джексон: игроки современной НБА пресыщены и не любят игру

Бывший чемпион НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс» Стивен Джексон недоволен отношением некоторых действующих игроков к баскетболу.



«Мне нравится, что сейчас игроки могут сами решать, где они хотят выступать. Но в то же время они должны быть профессионалами. Я первым скажу, что современные баскетболисты пресыщены. Многие из них пресыщены.



Один знаменитый тренер из американского футбола поделился со мной взглядом со стороны на ситуацию. Он считает, что многие баскетболисты в наши дни больше интересуются тем, что игра может им дать. Они не любят баскетбол так, как его любили в моё время. Например, я сам в 41 год играю каждый день. Но не вижу такого же отношения у нынешнего поколения, хотя и рад, что они могут хорошо зарабатывать», – приводит слова Джексона ESPN.