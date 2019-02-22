Вяльцев: в игре с «Панатинаикосом» не должны оглядываться на прошлые неудачи

Баскетболист «Химок» Егор Вяльцев поделился ожиданиями от предстоящего матча Евролиги с «Панатинаикосом», который состоится сегодня, 22 февраля.

«Мы должны в первую очередь думать о своей игре, а не оглядываться на неудачи в последних матчах. Мы едем в Грецию исключительно за победой. Понятно, что у «Пао» отличные болельщики, которые неистово поддерживают свою команду. Им тоже очень нужна победа, и при полных трибунах они будут играть агрессивно. Но мы разобрали соперника и знаем, за счёэт чего можно сломать их игру. У нас получилось немного отдохнуть в последние дни, перезагрузиться. Это большой плюс перед ответственным матчем.

Прошло уже достаточно времени, все игроки поняли требования нового тренера. Постепенно, не так быстро, как хотелось бы. Но уже видны изменения в рисунке игры. Думаю, что они положительные. Да, мы проиграли несколько игр, но тут дело скорее в евезении. Мы продолжаем верить друг в друга», — сказал Вяльцев «Известиям».