Баскетболистки МБА провели тренировку с бойцами ММА

В преддверии Дня защитника Отечества игроки женской команды МБА стали участниками необычного мастер-класса. Александра Столяр, Анна Лешковцева, Карина Низамова и Мария Кайтукова приехали в клуб «Кот ММА», где специально для них провёл тренировку известный тренер Александр Кот.



Во время тренировки баскетболистки учились уходить от ударов, выходить из захватов, правильно располагать корпус во время удара. В качестве спарринг-партнёров для девчонок на тренировке выступили профессиональные бойцы ММА. Завершилось занятие в октагоне и небольшими боями в режиме полного контакта.



В последних матчах Премьер-лиги ПБК МБА одержал две победы над «Надеждой» и «Спартой энд К», занимая четвёртую строчку в турнирной таблице.