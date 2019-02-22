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Баскетболистки МБА провели тренировку с бойцами ММА

Баскетболистки МБА провели тренировку с бойцами ММА
Баскетбол

В преддверии Дня защитника Отечества игроки женской команды МБА стали участниками необычного мастер-класса. Александра Столяр, Анна Лешковцева, Карина Низамова и Мария Кайтукова приехали в клуб «Кот ММА», где специально для них провёл тренировку известный тренер Александр Кот.

Во время тренировки баскетболистки учились уходить от ударов, выходить из захватов, правильно располагать корпус во время удара. В качестве спарринг-партнёров для девчонок на тренировке выступили профессиональные бойцы ММА. Завершилось занятие в октагоне и небольшими боями в режиме полного контакта.

В последних матчах Премьер-лиги ПБК МБА одержал две победы над «Надеждой» и «Спартой энд К», занимая четвёртую строчку в турнирной таблице.

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