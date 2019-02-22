На отборочные матчи в сборные вызваны 53 игрока Единой лиги ВТБ

С 21 по 25 февраля проходят матчи квалификации на чемпионат мира — 2019 и преквалификации континентальных турниров. 53 баскетболиста клубов Единой лиги ВТБ получили вызов в свои национальные сборные, сообщает пресс-служба лиги.
Полный список вызванных в национальные команды игроков Единой лиги ВТ:
«Автодор»: Никита Михайловский, Артем Забелин
«Астана»: Энтони Клеммонс, Николай Бажин, Вадим Щербак, Рустам Мурзагалиев, Рустам Ергали, Александр Жигулин, Аскар Майдекин, Дмитрий Гаврилов, Максим Марчук
ВЭФ: Артурс Аусейс, Артис Ате, Марекс Мейерис
«Енисей»: Мартиньш Мейерс, Денис Лукашов
«Зелена Гура»: Дарко Планинич, Лукаш Кошарек, Михал Соколовски, Адам Хричанюк
«Зенит»: Марко Симонович, Филип Скрабб
«Калев»: Максим Салаш, Кристиан Кангур, Янари Йоэсаар, Кристиан Китсинг, Эрик Кеедус
«Локо»: Матеуш Понитка, Дмитрий Кулагин, Виталий Фридзон, Дмитрий Хвостов, Станислав Ильницкий, Владимир Ивлев
«Нижний Новгород»: Евгений Бабурин, Иван Стребков
«ПАРМА»: Янис Блумс, Александр Платунов
УНИКС: Артем Клименко, Мелвин Эджим
«Цмоки-Минск»: Девон Саддлер, Кирилл Ситник, Алексей Тростинецкий, Никита Мещеряков, Сергей Вабищевич, Александр Кудрявцев, Александр Семенюк, Виталий Лютыч, Дмитрий Полещук, Евгений Белянков, Антон Вашкевич
«Химки»: Петр Губанов
ЦСКА: Андрей Воронцевич, Александр Хоменко.