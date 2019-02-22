Копонен поможет сборной Финляндии в матче с Россией

24 февраля в Перми на арене УДС «Молот» состоится заключительный матч квалификационного турнира чемпионата мира, в котором встретятся национальные команды России и Финляндии. Победитель этого матча получит право принять участие в первенстве мира, которое пройдёт в августе-сентябре 2019 года в Китае.

В преддверии поединка с российской командой к сборной Финляндии присоединится её многолетний лидер, защитник мюнхенской «Баварии» Петтери Копонен, сообщает официальный сайт Финской федерации баскетбола.

Сегодня, 22 февраля, Копонен примет участие в матче Евролиги с «Реалом», а уже после этого он отбудет в расположение финской команды. В нынешнем сезоне Евролиги Копонен принял участие в 17 матчах, набирая в них 8,3 очка и совершая 2,0 передачи в среднем. В прошлом Петтери защищал цвета «Химок».