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Таунс стал участником ДТП и может пропустить встречу с «Нью-Йорк Никс»

Таунс стал участником ДТП и может пропустить встречу с «Нью-Йорк Никс»
Баскетбол / НБА

22 февраля в Нью-Йорке пройдёт матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Нью-Йорк Никс» померится силами с «Миннесотой Тимбервулвз». Эту встречу может пропустить лидер команды из Миннеаполиса — центровой Карл-Энтони Таунс, сообщает официальная страница пресс-службы «Миннесоты» в «Твиттере».

По пути в аэропорт Миннеаполиса Таунс стал участником дорожно-транспортного происшествия. По прилёте в Нью-Йорк он пропустил тренировку команды и остался в гостинице. Его участие в матче с «Никс» под вопросом.

В нынешнем регулярном чемпионате Карл-Энтони Таунс принял участие в 57 матчах, набирая в них 23,1 очка, собирая 12,0 подбора, совершая 3,2 результативные передачи и выполняя 1,8 перехвата за 33,1 минуты игрового времени в среднем.

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