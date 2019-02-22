16 очков Гудурича помогли «Фенербахче» разгромить «Дарушшафаку»

В Стамбуле завершился матч 23-го тура регулярного чемпионата, в котором встречались две местные команды — «Дарушшафака» в статусе хозяйки принимала «Фенербахче».

Формальные гости сразу же обозначили претензии на победу, выиграв первую четверть с разницей в 14 очков — 26:12. Во второй десятиминутке «Дарушшафака» немного сократила отставание, но всё равно проигрывала с двузначным счётом — 46:35.

В третьей четверти «Фенербахче» оформил ещё один мощный рывок и снял все вопросы о победителе — 73:48, а в заключительном игроком отрезке подопечные Обрадовича просто контролировали происходящее на паркете и оформили победу со счётом 97:75.

Самыми результативными в составе победителей стали Али Мохаммед и Марко Гудурич, набравшие по 16 баллов. У «Дарушшафаки» 14 очков набрал Майкл Эрик.