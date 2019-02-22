26 очков Коула не спасли «Будучность» от поражения в матче с «Жальгирисом»

«Жальгирис» прервал серию неудач в Евролиге, обыграв в матче 23-го тура регулярного чемпионата на домашней арене «Будучность».

Команда Ясикявичуса сравнительно удачно начала встречу, поведя после первой четверти с небольшим преимуществом — 20:18. К большому перерыву оно подросло ещё на один балл — 39:36. Но в третьей четверти черногорская команда перехватила инициативу и вышла вперёд — 62:60. Тем не менее в заключительном игровом отрезке «Жальгирису» удалось прибавить и добыть важную победу — 84:76.

Самым результативным в составе победителей стал Брендон Дэвис, набравший 21 очко и собравший 9 подборов. 16 очков и 5 передач в актив записал Марис Григонис. У «Будучности» 26 баллов набрал Норрис Коул.