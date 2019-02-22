Дабл-дабл Томаса не спас «Химки» от поражения в матче с «Панатинаикосом»

«Химки» проиграли в выездном матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги греческому «Панатинаикосу». Команда из Афин сразу же захватила инициативу и повела в счёте после первой четверти с разницей в 12 очков — 33:21. К большому перерыву преимущество хозяев составляло уже 15 баллов, при этом оборона «Химок» выглядела не лучшим образом — 65:50.

В третьем игровом отрезке подопечным Куртинайтиса удалось немного сократить отставание в счёте — 67:78. В последние десять минут матча они продолжали попытки наверстать упущенное, но отыграться не смогли — 85:94. Таким образом, коллектив из Московской области потерпел поражение в матче с соседом по турнирной таблице и значительно ухудшил шансы на выход в плей-офф.

Лучшим в составе «Химок» стал Малкольм Томас, оформивший дабл-дабл из 18 очков и 11 подборов. У «Панатинаикоса» 25 очков набрал Дешон Томас.