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Дабл-дабл Томаса не спас «Химки» от поражения в матче с «Панатинаикосом»

Дабл-дабл Томаса не спас «Химки» от поражения в матче с «Панатинаикосом»
Баскетбол / Евролига

«Химки» проиграли в выездном матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги греческому «Панатинаикосу». Команда из Афин сразу же захватила инициативу и повела в счёте после первой четверти с разницей в 12 очков — 33:21. К большому перерыву преимущество хозяев составляло уже 15 баллов, при этом оборона «Химок» выглядела не лучшим образом — 65:50.

В третьем игровом отрезке подопечным Куртинайтиса удалось немного сократить отставание в счёте — 67:78. В последние десять минут матча они продолжали попытки наверстать упущенное, но отыграться не смогли — 85:94. Таким образом, коллектив из Московской области потерпел поражение в матче с соседом по турнирной таблице и значительно ухудшил шансы на выход в плей-офф.

Лучшим в составе «Химок» стал Малкольм Томас, оформивший дабл-дабл из 18 очков и 11 подборов. У «Панатинаикоса» 25 очков набрал Дешон Томас.

Евролига. 23-й тур
22 февраля 2019, пятница. 22:00 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
94 : 85
(33:21, 32:29, 13:17, 16:18)
Химки
Химки, Россия
Панатинаикос: Томас - 25, Килпатрик - 17, Калатес - 13, Папапетру - 12, Лэнгфорд - 10, Гист - 6, Митоглу - 6, Лекавичюс - 5, Пэйн, Папаяннис, Вуюкас, Адетокунбо
Химки: Томас - 18, Микки - 17, Крокер - 15, Бост - 9, Дженкинс - 9, Зубков - 8, Маркович - 5, Вяльцев - 2, Моня - 2, Зайцев, Кадошников
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