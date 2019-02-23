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15 очков Льюля помогли «Реалу» обыграть «Баварию»

15 очков Льюля помогли «Реалу» обыграть «Баварию»
Баскетбол / Евролига

Мадридский «Реал» одержал победу на домашней арене в матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги с мюнхенской «Баварией».

Команда из Испании уже в первой четверти обозначила претензии на победу, выиграв первую четверть с разницей в 5 очков — 22:17. Во второй десятиминутке гости немного сократили отставание, уступая к большому перерыву со счётом 39:42. В третьей четверти подопечные Ласо прибавили и фактически сняли вопрос о победителе — 71:52. В заключительном игровом отрезке хозяева позволили немного сократить отставание «Баварии», что не помешало им оформить победу — 91:78.

Самым результативным в составе «Реала» стал Серхио Льюль, набравший 15 очков. У «Баварии» 14 баллов записал в актив Данило Бартель.

Евролига. 23-й тур
22 февраля 2019, пятница. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
91 : 78
(22:17, 20:22, 29:13, 20:26)
Бавария
Мюнхен, Германия
Реал Мадрид: Льюль - 15, Кэрролл - 13, Рэндольф - 13, Дек - 13, Таварес - 10, Тэйлор - 9, Козёр - 8, Айон - 8, Рейес - 2, Кампаццо, Юста, Препелич
Бавария: Бартель - 14, Копонен - 10, Лучич - 10, Джедович - 10, Хоббс - 9, Деррик Уильямс - 9, Данжубич - 7, Ло - 7, Радошевич - 2, Кинг, Амайце, Огунсипе
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