15 очков Льюля помогли «Реалу» обыграть «Баварию»

Мадридский «Реал» одержал победу на домашней арене в матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги с мюнхенской «Баварией».

Команда из Испании уже в первой четверти обозначила претензии на победу, выиграв первую четверть с разницей в 5 очков — 22:17. Во второй десятиминутке гости немного сократили отставание, уступая к большому перерыву со счётом 39:42. В третьей четверти подопечные Ласо прибавили и фактически сняли вопрос о победителе — 71:52. В заключительном игровом отрезке хозяева позволили немного сократить отставание «Баварии», что не помешало им оформить победу — 91:78.

Самым результативным в составе «Реала» стал Серхио Льюль, набравший 15 очков. У «Баварии» 14 баллов записал в актив Данило Бартель.