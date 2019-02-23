Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Шарлотт» обыграл «Вашингтон», «Чикаго» — «Орландо»

«Шарлотт» обыграл «Вашингтон», «Чикаго» — «Орландо»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Шарлотт Хорнетс» (28-30) на домашнем паркете взял верх над «Вашингтон Уизардс» (24-35) — 123:111.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «волшебников» Брэдли Бил, набравший 46 очков (10 из 10 с линии штрафных). Дабл-дабл из 12 баллов и 12 подборов на счету Бобби Портиса. В составе «Шарлотт» Кемба Уокер оформил дабл-дабл из 27 очков и 11 результативных передач.

В параллельном матче «Чикаго Буллз» (15-44) на выезде обыграл «Орландо Мэджик» (27-33) — 110:109.

В составе победителей 25 очков набрал Лаури Маркканен (также 11 подборов), 22 – Зак Лавин. Он реализовал 5 бросков из 6 из-за дуги. У «Орландо» 22 балла в активе Эвана Фурнье. Никола Вучевич оформил дабл-дабл из 19 очков и 13 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
23 февраля 2019, суббота. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
123 : 110
(27:38, 38:22, 31:27, 27:23)
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Шарлотт Хорнетс: Уокер - 27, Батюм - 20, Лэмб - 16, Бриджес - 14, Уильямс - 13, Зеллер - 11, Паркер - 7, Кидд-Гилкрист - 6, Монк - 5, Бийомбо - 4, Мэк, Эрнангомес, Камински
Вашингтон Уизардс: Бил - 46, Грин - 16, Саторански - 15, Портис - 12, Ариза - 10, Рэндл - 5, Паркер - 4, Брайант - 2, Джонсон, Деккер, Маинми
НБА - регулярный чемпионат
23 февраля 2019, суббота. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
109 : 110
(26:24, 27:27, 29:38, 27:21)
Чикаго Буллз
Чикаго
Орландо Мэджик: Фурнье - 22, Вучевич - 19, Гордон - 17, Росс - 15, Огастин - 14, Бриско - 10, Берч - 6, Айзек - 4, Ивунду - 2, Мартин, Джефферсон, Грант
Чикаго Буллз: Маркканен - 25, Лавин - 22, Лопес - 18, Портер - 17, Харрисон - 8, Данн - 8, Селден - 6, Арчидиаконоу - 4, Фелисио - 2, Луваву-Кабарро, Блэкени
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент