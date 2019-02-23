«Шарлотт» обыграл «Вашингтон», «Чикаго» — «Орландо»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Шарлотт Хорнетс» (28-30) на домашнем паркете взял верх над «Вашингтон Уизардс» (24-35) — 123:111.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «волшебников» Брэдли Бил, набравший 46 очков (10 из 10 с линии штрафных). Дабл-дабл из 12 баллов и 12 подборов на счету Бобби Портиса. В составе «Шарлотт» Кемба Уокер оформил дабл-дабл из 27 очков и 11 результативных передач.

В параллельном матче «Чикаго Буллз» (15-44) на выезде обыграл «Орландо Мэджик» (27-33) — 110:109.

В составе победителей 25 очков набрал Лаури Маркканен (также 11 подборов), 22 – Зак Лавин. Он реализовал 5 бросков из 6 из-за дуги. У «Орландо» 22 балла в активе Эвана Фурнье. Никола Вучевич оформил дабл-дабл из 19 очков и 13 подборов.