«Торонто» и «Индиана» одержали домашние победы

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Торонто Рэпторс» (44-16) на домашнем паркете обыграл «Сан-Антонио Спёрс» (33-27) — 120:117. Канадская команда не знает поражений уже семь встреч кряду.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Кавай Леонард, ранее выступавший за «Спёрс» , на его счету 25 очков. 22 балла в активе Паскаля Сиакама. Серж Ибака оформил дабл-дабл из 13 очков и 15 подборов. У гостей 23 очка набрал Демар Дерозан, 21 – Марко Белинелли (5 из 12 из-за дуги).

В параллельном матче «Индиана Пэйсерс» (39-20) также дома обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» (26-34) — 126:111.

В составе победителей 24 очка набрал Уэсли Мэттьюз, 20 – Богдан Богданович, 18 – Домантас Сабонис (также 13 подборов). У «пеликанов» дабл-дабл из 16 баллов и 18 подборов оформил Шейк Диалло. На счету Энтони Дэвиса 15 очков за 20 минут.