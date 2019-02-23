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«Торонто» и «Индиана» одержали домашние победы

«Торонто» и «Индиана» одержали домашние победы
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Торонто Рэпторс» (44-16) на домашнем паркете обыграл «Сан-Антонио Спёрс» (33-27) — 120:117. Канадская команда не знает поражений уже семь встреч кряду.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Кавай Леонард, ранее выступавший за «Спёрс» , на его счету 25 очков. 22 балла в активе Паскаля Сиакама. Серж Ибака оформил дабл-дабл из 13 очков и 15 подборов. У гостей 23 очка набрал Демар Дерозан, 21 – Марко Белинелли (5 из 12 из-за дуги).

В параллельном матче «Индиана Пэйсерс» (39-20) также дома обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» (26-34) — 126:111.

В составе победителей 24 очка набрал Уэсли Мэттьюз, 20 – Богдан Богданович, 18 – Домантас Сабонис (также 13 подборов). У «пеликанов» дабл-дабл из 16 баллов и 18 подборов оформил Шейк Диалло. На счету Энтони Дэвиса 15 очков за 20 минут.

НБА - регулярный чемпионат
23 февраля 2019, суббота. 03:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
120 : 117
(26:23, 29:33, 33:35, 32:26)
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Торонто Рэпторс: Леонард - 25, Сиакам - 22, Лоури - 17, Грин - 17, Ибака - 13, Лин - 11, Ануноби - 9, Марк Газоль - 4, Пауэлл - 2, Маккоу, Миллер, Микс, Буше
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 23, Белинелли - 21, Дав. Бертанс - 16, Миллз - 15, Гэй - 12, Форбс - 9, Пёлтль - 8, Уайт - 7, Олдридж - 6, Пондекстер, Мету, Пау Газоль, Каннингем
НБА - регулярный чемпионат
23 февраля 2019, суббота. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
126 : 111
(24:35, 34:36, 39:23, 29:17)
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Индиана Пэйсерс: Мэттьюз - 24, Богданович - 20, Сабонис - 18, Эванс - 17, Янг - 16, Коллисон - 10, Макдермотт - 9, О'Куинн - 8, Джозеф - 4, Холидей, Самнер, Лиф, Рид
Нью-Орлеан Пеликанс: Диалло - 16, Пэйтон - 15, Дэвис - 15, Рэндл - 15, Холидей - 14, Мур - 12, Джексон - 8, Окафор - 6, Уильямс - 6, Джонсон - 4, Кларк, Фрейзер, Хилл
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