«Детройт» вырвал победу у «Атланты», «Миннесота» обыграла «Никс»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Детройт Пистонс» (27-30) на выезде взял верх над «Атлантой Хоукс» (19-40) — 125:122. При счёте 122:122 за 17 секунд до истечения основного времени точный трёхочковый бросок удался форварду гостей Тону Мейкеру.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Реджи Джексон, набравший 32 очка. Дабл-дабл из 26 баллов и 21 подбора на счету Андре Драммонда. В составе «Хоукс» дабл-даблами отметились Трэй Янг (30 очков и 10 результативных передач) и Дуэйн Дедмон (14 баллов и 12 подборов).

В параллельном матче «Миннесота Тимбервулвз» (28-30) также на выезде обыграл «Нью-Йорк Никс» (11-48) — 115:104.

В составе победителей 20 очков набрал Деррик Роуз. Дабл-даблами отметились Тадж Гибсон (19 баллов и 10 подборов) и Джефф Тиг (12 очков и 11 передач). У «Никс» по 20 очков на счету Дэмиэна Дотсона и Аллонзо Трира. Деандре Джордан оформил дабл-дабл из 16 баллов и 19 подборов.