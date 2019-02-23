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«Детройт» вырвал победу у «Атланты», «Миннесота» обыграла «Никс»

«Детройт» вырвал победу у «Атланты», «Миннесота» обыграла «Никс»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Детройт Пистонс» (27-30) на выезде взял верх над «Атлантой Хоукс» (19-40) — 125:122. При счёте 122:122 за 17 секунд до истечения основного времени точный трёхочковый бросок удался форварду гостей Тону Мейкеру.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Реджи Джексон, набравший 32 очка. Дабл-дабл из 26 баллов и 21 подбора на счету Андре Драммонда. В составе «Хоукс» дабл-даблами отметились Трэй Янг (30 очков и 10 результативных передач) и Дуэйн Дедмон (14 баллов и 12 подборов).

В параллельном матче «Миннесота Тимбервулвз» (28-30) также на выезде обыграл «Нью-Йорк Никс» (11-48) — 115:104.

В составе победителей 20 очков набрал Деррик Роуз. Дабл-даблами отметились Тадж Гибсон (19 баллов и 10 подборов) и Джефф Тиг (12 очков и 11 передач). У «Никс» по 20 очков на счету Дэмиэна Дотсона и Аллонзо Трира. Деандре Джордан оформил дабл-дабл из 16 баллов и 19 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
23 февраля 2019, суббота. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
122 : 125
(34:33, 26:35, 25:32, 27:25)
Детройт Пистонс
Детройт
Атланта Хоукс: Янг - 30, Коллинс - 19, Картер - 16, Дедмон - 14, Бэйзмор - 12, Бембри - 10, Лень - 8, Принс - 7, Спеллмен - 3, Адамс - 3, Андерсон, Сайберт
Детройт Пистонс: Джексон - 32, Драммонд - 26, Гриффин - 15, Браун - 12, Смит - 10, Мейкер - 9, Эллингтон - 9, Кеннард - 7, Лойер - 3, Пачулия - 2, Галлоуэй, Томас, Кальдерон
НБА - регулярный чемпионат
23 февраля 2019, суббота. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
104 : 115
(33:29, 25:37, 25:28, 21:31)
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Нью-Йорк Никс: Дотсон - 20, Трир - 20, Нокс - 18, Джордан - 16, Мудиэй - 15, Вонле - 8, Смит - 7, Элленсон, Корнет, Хезонья, Робинсон, Дженкинс, Томас
Миннесота Тимбервулвз: Роуз - 20, Гибсон - 19, Уиггинс - 17, Толливер - 16, Шарич - 13, Тиг - 12, Денг - 7, Джонс - 4, Окоги - 4, Бэйтс-Диоп - 3, Канаан, Бэйлесс
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