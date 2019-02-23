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«Денвер» на выезде обыграл «Даллас», «Клипперс» — «Мемфис»

«Денвер» на выезде обыграл «Даллас», «Клипперс» — «Мемфис»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Денвер Наггетс» (40-18) на выезде обыграл «Даллас Маверикс» (26-32) — 114:104.

У победителей в шаге от очередного трипл-дабла остановился центровой Никола Йокич – 19 очков, 13 подборов и 8 результативных передач. Также дабл-даблы на счету Пола Миллсэпа (17 баллов и 13 подборов) и Мэйсона Пламли (12 очков и 13 подборов). Айзея Томас набрал 16 баллов за 16 минут. У «Далласа» 22 очка в активе Джейлена Брансона. Лука Дончич участия во встрече не принимал.

В параллельном матче «Лос-Анджелес Клипперс» (33-27) также на выезде обыграл «Мемфис Гриззлиз» (23-37) — 112:106.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Монтрез Харрелл, набравший 30 очков. У «Мемфиса» дабл-даблы на счету Майка Конли (25 баллов и 10 результативных передач) и Жоакима Ноа (22 очка и 11 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
23 февраля 2019, суббота. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
104 : 114
(30:25, 21:27, 23:39, 30:23)
Денвер Наггетс
Денвер
Даллас Маверикс: Брансон - 22, Пауэлл - 20, Финни-Смит - 13, Хардуэй-младший - 13, Бёрк - 11, Харрис - 10, Ли - 8, Межри - 4, Новицки - 3, Клебер , Джексон, Брокхофф
Денвер Наггетс: Йокич - 19, Миллсэп - 17, Томас - 16, Бисли - 13, Пламли - 12, Маррей - 12, Бартон - 10, Харрис - 8, Моррис - 7, Крэйг, Вандербилт, Лайдон, Эрнангомес
НБА - регулярный чемпионат
23 февраля 2019, суббота. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
106 : 112
(23:36, 30:29, 33:18, 20:29)
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Мемфис Гриззлиз: Конли - 25, Ноа - 22, Брэдли - 17, Рэбб - 15, Кабокло - 8, Райт - 6, Майлз - 4, Дорси - 4, Парсонс - 3, Холидэй - 2, Картер, Валанчюнас
Лос-Анджелес Клипперс: Харрелл - 30, Галлинари - 23, Л. Уильямс - 18, Шамет - 8, Грин - 7, Беверли - 7, Зубац - 7, Жильжо-Александер - 6, Уоллес - 6, Торнвелл, Робинсон, Мотли, Темпл
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