«Денвер» на выезде обыграл «Даллас», «Клипперс» — «Мемфис»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Денвер Наггетс» (40-18) на выезде обыграл «Даллас Маверикс» (26-32) — 114:104.

У победителей в шаге от очередного трипл-дабла остановился центровой Никола Йокич – 19 очков, 13 подборов и 8 результативных передач. Также дабл-даблы на счету Пола Миллсэпа (17 баллов и 13 подборов) и Мэйсона Пламли (12 очков и 13 подборов). Айзея Томас набрал 16 баллов за 16 минут. У «Далласа» 22 очка в активе Джейлена Брансона. Лука Дончич участия во встрече не принимал.

В параллельном матче «Лос-Анджелес Клипперс» (33-27) также на выезде обыграл «Мемфис Гриззлиз» (23-37) — 112:106.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Монтрез Харрелл, набравший 30 очков. У «Мемфиса» дабл-даблы на счету Майка Конли (25 баллов и 10 результативных передач) и Жоакима Ноа (22 очка и 11 подборов).