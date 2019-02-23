Харден может пропустить матч с «Голден Стэйт» из-за травмы

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден может не выйти на паркет в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Голден Стэйт Уорриорз» из-за повреждения шеи, сообщает ESPN.

Проблемы с шеей возникли у Хардена во время выездной встречи с «Лос-Анджелес Лейкерс» (106:111).

В нынешнем сезоне Джеймс набирает 36,5 очка, отдаёт 7,7 передачи, собирает 6,6 подбора, а также совершает 2,2 перехвата и 0,7 блок-шота за 37,4 минуты в среднем за игру.

Матч «Голден Стэйт» — «Хьюстон» состоится в Окленде на «Оракл-Арене» 24 февраля. Начало встречи запланировано на 4:30 мск.

«Уорриорз» (42-16) возглавляют турнирную таблицу Западной конференции, «Рокетс» (33-25) занимают пятое место.