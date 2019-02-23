ЦСКА досрочно вышел в плей-офф Евролиги

После победы мадридского «Реала» в домашнем матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги с мюнхенской «Баварией» (91:78) московский ЦСКА досрочно обеспечил себе участие в плей-офф турнира.

ЦСКА, одержав 18 побед в 23 встречах, занимает второе место в турнирной таблице Евролиги. «Бавария» в 23 матчах записала в актив 11 побед и сейчас занимает девятое место. Немецкий клуб уже не сможет догнать «армейцев» до завершения регулярного чемпионата.

В игре 24-го тура московская команда на выезде встретится с греческим «Олимпиакосом». Матч состоится в Пирее на арене «Пис энд Френдшип Стадиум» 1 марта и начнётся в 22:30 мск.

Посмотреть расписание матчей регулярного сезона Евролиги можно на «Чемпионате».