Проход Йокича и попадание Новицки — в обзоре матча «Даллас» — «Денвер»

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча прошла на арене «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась со счётом 114:104 в пользу гостей.

Центровой «Наггетс» Никола Йокич набрал 19 очков, собрал 13 подборов, отдал 8 результативных передач и совершил 1 перехват. Форвард Пол Миллсэп записал в актив 17 очков, 13 подборов, 3 перехвата, 2 передачи и 1 блок-шот. Разыгрывающий «Маверикс» Джейлен Брансон стал самым результативным игроком матча, набрав 22 очка. Ветеран техасцев Дирк Новицки собрал коллекцию из 3 очков, 5 подборов и 2 передач.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Денвер» (40-18) занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, «Даллас» (26-32) — 12-е.