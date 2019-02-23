«Торонто» показал видео в честь Дерозана перед матчем с «Сан-Антонио»

«Торонто Рэпторс» перед домашним матчем регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Сан-Антонио Спёрс» (120:117) показал видео в честь защитника техасцев Демара Дерозана. Болельщики канадцев стоя аплодировали бывшему игроку команды.

Видео доступно на странице «Рэпторс» в «Твиттере».

Дерозан был выбран «Торонто» под общим девятым номером на драфте 2009 года. В прошлое межсезонье канадский клуб обменял его вместе с центровым Якобом Пёлтлем и пиком первого раунда 2019 года в «Сан-Антонио» на форварда Кавая Леонарда и защитника Дэнни Грина.

В матче с «Рэпторс» Демар набрал 23 очка, отдал 8 результативных передач, собрал 4 подбора, а также совершил 2 перехвата и 1 блок-шот за 34 минуты игрового времени.