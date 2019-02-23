Перри: в США больше игры 1х1, а в Европе внимание уделяется командной игре

Защитник «Нижнего Новгорода» Кендрик Перри рассказал об отличиях в баскетболе в Европе и США. По словам Перри, стиль игры в Европе и за океаном сильно отличается.



Перри отметил, что в Национальной баскетбольной ассоциации гораздо больше внимания уделяется индивидуальной игре, а в Европе баскетбол — более командная игра.



«Самая большая разница состоит в стиле игры. В США больше игры 1х1, сам баскетбол базируется на физике и атлетизме, а в Европе основное внимание уделяется тактике и командной игре. В НБА игроки могут набирать в среднем по 30 очков, в Европе – 15-16, но при этом их команды играют превосходно. В общем, главное отличие – индивидуальные действия в НБА и командные в Европе», — приодит слова Кендрика Перри официальный сайт нижегородской команды.