Перри: в России очень холодно!

Защитник «Нижнего Новгорода» Кендрик Перри поделился впечатлениями от переезда в Россию, состоявшегося в июле 2018 года, и от города.



«Во-первых, здесь холодно. После того как прожил здесь несколько месяцев, могу сказать то же самое — здесь холодно! Но я сюда ехал в первую очередь в команду и знал, что «Нижний Новгород» — физически сильный коллектив и очень агрессивный. Я же играл против них в прошлом сезоне.



А вот о городе у меня практически не было информации, но, когда подписал контракт, естественно, навел справки. Нижний — очень большой, и он оказался гораздо красивее вживую, чем на фотках и видео. Но здесь все же холодно!» — приводит слова Кендрика Перри официальный сайт нижегородской команды.