Брэндон Дэвис стал MVP 23-го тура Евролиги

Центровой литовского баскетбольного клуба «Жальгирис» Брэндон Дэвис был признан лучшим игроком 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.



В матче с «Будучностью» Симон набрал 21 очко и выполнил 8 подборов, закончив матч с 34 баллами за эффективность действий в своём активе.



В тройку самых ценных баскетболистов тура вошли также баскетболист «Химок» Малкольм Томас и игрок «Милана» Майк Джеймс. Томас в матче с греческим «Панатинаикосом» оформил дабл-дабл из 18 очков и 11 подборов. Майк Джеймс в победном для команды матче с «Маккаби» из Тель-Авива набрал 19 очков, совершил 5 подборов и отдал 5 передач.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале Евролиги.