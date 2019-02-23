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Тренер сборной Финляндии: в ноябре Россия обыграла нас за счёт действий Кулагина

Тренер сборной Финляндии: в ноябре Россия обыграла нас за счёт действий Кулагина
Баскетбол / Сборные

Завтра, 24 февраля, в Перми состоится решающий матч квалификационного этапа чемпионата мира по баскетболу в группе K, в котором сборная России встретится с командой Финляндии. Победитель матча зарезервирует путёвку на мировое первенство.

В канун встречи помощник главного тренера сборной Финляндии Микко Ларкас рассказал, за счёт чего команда намерена обыгрывать россиян.

«В матче с Францией у нас была правильная структура игры, отталкиваясь от которой можно настраиваться на игру с Россией. Наша защита была хороша, а в атаке мы получили много свободных бросков, хотя не реализовали многие из них. В ноябре российская команда обыграла нас за счёт действий Дмитрия Кулагина. В этот раз мы должны лучше реагировать на индивидуальную работу соперников. Также нам нужно избегать давления России», — приводит слова специалиста официальный сайт Финской федерации баскетбола.

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