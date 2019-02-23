Энтони Дэвис не уверен, сыграет ли он в матче с «Лос-Анджелес Лейкерс»

В ночь с 23 на 24 февраля мск в Нью-Орлеане пройдет матч регулярного чемпионата НБА, в котором встретятся «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Форвард луизианцев Энтони Дэвис выразил сомнения в том, что он примет участие в этой встрече.

«Я не уверен, что сыграю в матче с „Лейкерс“. Мне нужно поговорить с командой. Мы проведём встречу по этому вопросу и всё проясним, после чего я буду знать ответ», — приводит слова Дэвиса Clutch Points.

Напомним, в преддверии дедлайна Энтони Дэвис заявил о желании покинуть «Нью-Орлеан». «Лос-Анджелес Лейкерс» предпринимал неоднократные попытки заполучить игрока, предлагая за него ряд перспективных исполнителей, но в Луизиане на все предложения «Лейкерс» ответили отказом.