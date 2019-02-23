Шарич: в нынешней системе отбора на ЧМ нет никакого смысла

Форвард «Миннесоты Тимбервулвз» и сборной Хорватии Дарио Шарич поделился мыслями о существующей системе отбора на чемпионат мира, согласно которой квалификационный цикл растянут почти на два года, а матчи проходят в разгар сезона НБА и Евролиги.

«Эта система, при которой игроки из НБА и Евролиги не могут появляться в сборных, не имеет смысла. Конечно, нам это не нравится. Ты играешь здесь, в США, но в то же время проходят матчи квалификации на чемпионат мира. Отбор на чемпионат мира, очевидно, перекликается с отбором на Олимпиаду, и в итоге у нас нет никаких шансов выступать за сборную. Система разочаровывает и не лучшим образом отражается на Хорватии», — приводит слова Шарича Sportando.

Сборная Хорватии не сумела квалифицироваться на чемпионат мира, пропустив вперёд в своей группе команды Литвы, Италии и Польши.