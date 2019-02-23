Уинслоу и Джонсон не помогут «Майами» в матче с «Детройтом»

В ночь с 23 на 24 февраля мск в Майами состоится матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Майами Хит» примет на домашней арене «Детройт Пистонс».

Помочь хозяевам в этой встрече не смогут тяжёлый форвард Джеймс Джонсон и разыгрывающий защитник Джастис Уинслоу, сообщает Rotoworld. Последнего беспокоят боли в колене, а у Джонсона диагностировано повреждение плеча.

При этом в матче, вероятнее всего, сыграет разыгрывающий Горан Драгич, который находился вне игры с декабря 2018 года. По словам тренера «Хит» Споэльстры, если словенец и появится на паркете, то, вероятнее всего, он не выйдет в стартовом составе.

«Майами Хит» на данный момент занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Детройт Пистонс» располагается на восьмом месте.