Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Фрозиноне» — «Рома». 23 февраля. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Уинслоу и Джонсон не помогут «Майами» в матче с «Детройтом»

Уинслоу и Джонсон не помогут «Майами» в матче с «Детройтом»
Баскетбол / НБА

В ночь с 23 на 24 февраля мск в Майами состоится матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Майами Хит» примет на домашней арене «Детройт Пистонс».

Помочь хозяевам в этой встрече не смогут тяжёлый форвард Джеймс Джонсон и разыгрывающий защитник Джастис Уинслоу, сообщает Rotoworld. Последнего беспокоят боли в колене, а у Джонсона диагностировано повреждение плеча.

При этом в матче, вероятнее всего, сыграет разыгрывающий Горан Драгич, который находился вне игры с декабря 2018 года. По словам тренера «Хит» Споэльстры, если словенец и появится на паркете, то, вероятнее всего, он не выйдет в стартовом составе.

«Майами Хит» на данный момент занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Детройт Пистонс» располагается на восьмом месте.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент