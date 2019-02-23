Энтони Дэвис не сыграет в матче с «Лос-Анджелес Лейкерс»

В ночь с 23 на 24 февраля мск в Нью-Орлеане пройдет матч регулярного чемпионата НБА, в котором встретятся «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Помочь луизианцам в этой встрече не сможет тяжёлый форвард Энтони Дэвис. Согласно официальному заявлению «Пеликанов», игроку будет предоставлен отдых, говорится на сайте клуба.

Напомним, в преддверии дедлайна Энтони Дэвис заявил о желании покинуть «Нью-Орлеан». «Лос-Анджелес Лейкерс» предпринимал неоднократные попытки заполучить игрока, предлагая за него ряд перспективных исполнителей, но в Луизиане на все предложения «Лейкерс» ответили отказом.

Ожидается, что в межсезонье основными претендентами на Дэвиса будут «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бостон Селтикс».