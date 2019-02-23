Дабл-дабл Симмонса не спас «Филадельфию» от поражения в матче с «Портлендом»

Первый матч игрового дня в НБА завершился в Филадельфии. На арене «Уэллс-Фарго Центр» местная «Филадельфия Сиксерс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Гости с первых минут обозначили преимущество и записали себе в актив стартовую четверть — 27:25. К большому перерыву преимущество орегонцев выросло ещё на одно очко — 59:56.

Определяющий в матче стала третья четверть, в которой «Портленд» повёл с двузначным отрывом — 100:82. В заключительном игровом отрезке гости немного сбавили обороты, но довели матч до уверенной победы — 130:115.

Самым результативным в составе «Портленда» стал Юсуф Нуркич, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 10 подборов. У «Филадельфии» дабл-дабл в актив записал Бен Симмонс — 29 очков и 10 передач.