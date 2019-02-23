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Дабл-дабл Симмонса не спас «Филадельфию» от поражения в матче с «Портлендом»

Дабл-дабл Симмонса не спас «Филадельфию» от поражения в матче с «Портлендом»
Баскетбол / НБА

Первый матч игрового дня в НБА завершился в Филадельфии. На арене «Уэллс-Фарго Центр» местная «Филадельфия Сиксерс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Гости с первых минут обозначили преимущество и записали себе в актив стартовую четверть — 27:25. К большому перерыву преимущество орегонцев выросло ещё на одно очко — 59:56.

Определяющий в матче стала третья четверть, в которой «Портленд» повёл с двузначным отрывом — 100:82. В заключительном игровом отрезке гости немного сбавили обороты, но довели матч до уверенной победы — 130:115.

Самым результативным в составе «Портленда» стал Юсуф Нуркич, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 10 подборов. У «Филадельфии» дабл-дабл в актив записал Бен Симмонс — 29 очков и 10 передач.

НБА - регулярный чемпионат
23 февраля 2019, суббота. 21:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
115 : 130
(25:27, 31:32, 26:41, 33:30)
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Филадельфия Сиксерс: Симмонс - 29, Харрис - 20, Скотт - 15, Батлер - 15, Редик - 7, Болден - 7, Макконнел - 6, Марьянович - 4, Джонсон - 2, Эннис - 2, Коркмаз
Портленд Трэйл Блэйзерс: Нуркич - 24, Лиллард - 17, Кантер - 16, Макколлум - 15, Амину - 15, Харклесс - 13, Карри - 11, Лейман - 8, Худ - 7, Коллинс - 4, Трент-мл., Леонард, Лябисье
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