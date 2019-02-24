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«Индиана» обыграла «Вашингтон», «Атланта» и «Кливленд» добились домашних побед

«Индиана» обыграла «Вашингтон», «Атланта» и «Кливленд» добились домашних побед
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Вашингтон Уизардс» на домашней площадке принимал «Индиана Пэйсерс» и уступил со счётом 112:119 (21:29, 29:36, 30:24, 32:30). Для «Пэйсерс» это поражение стало четвёртым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком в составе победителей стал Таддеус Янг, набравший 22 очка. В активе защитника «Вашингтона» Брэдли Била 35 очков и 6 передач.

В параллельном матче «Атланта Хоукс» дома обыграл «Финикс Санз» — 120:112 (33:33, 30:26, 23:28, 34:25). Серия поражений «Санз» составляет 17 матчей.

Ещё в одной встрече «Кливленд Кавальерс» одолел «Мемфис Гриззлиз» со счётом 112:107 (37:24, 26:32, 19:28, 30:23).

НБА - регулярный чемпионат
24 февраля 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
112 : 119
(21:29, 29:36, 30:24, 32:30)
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Вашингтон Уизардс: Бил - 35, Брайант - 23, Паркер - 12, Саторански - 12, Рэндл - 10, Ариза - 8, Портис - 7, Грин - 4, Джонсон - 1, Браун, Деккер, Маинми
Индиана Пэйсерс: Янг - 22, Богданович - 18, Коллисон - 15, Мэттьюз - 14, Сабонис - 13, Макдермотт - 12, Джозеф - 11, О'Куинн - 8, Лиф - 4, Эванс - 2, Холидей, Самнер
НБА - регулярный чемпионат
24 февраля 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
120 : 112
(33:33, 30:26, 23:28, 34:25)
Финикс Санз
Финикс
Атланта Хоукс: Янг - 23, Бэйзмор - 23, Принс - 21, Коллинс - 19, Дедмон - 18, Спеллмен - 9, Бембри - 5, Андерсон - 2, Сайберт, Адамс, Картер, Лень
Финикс Санз: Джонсон - 29, Букер - 26, Убре - 14, Эйтон - 14, Джексон - 6, Бриджес - 6, Дэниелс - 5, Мелтон - 4, Холмс - 4, Бендер - 4, Окобо, Кроуфорд, Спалдинг
НБА - регулярный чемпионат
24 февраля 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
112 : 107
(37:24, 26:32, 19:28, 30:23)
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Кливленд Кавальерс: Лав - 32, Секстон - 20, Жижич - 18, Осман - 11, Деллаведова - 10, Крисс - 6, Кларксон - 5, Найт - 4, Нэнс - 4, Нваба - 2, Стаускас, Фрай
Мемфис Гриззлиз: Валанчюнас - 25, Конли - 18, Ноа - 16, Райт - 15, Холидэй - 10, Рэбб - 8, Брэдли - 4, Кабокло - 4, Парсонс - 4, Майлз - 3, Картер, Дорси
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