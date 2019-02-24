«Индиана» обыграла «Вашингтон», «Атланта» и «Кливленд» добились домашних побед

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Вашингтон Уизардс» на домашней площадке принимал «Индиана Пэйсерс» и уступил со счётом 112:119 (21:29, 29:36, 30:24, 32:30). Для «Пэйсерс» это поражение стало четвёртым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком в составе победителей стал Таддеус Янг, набравший 22 очка. В активе защитника «Вашингтона» Брэдли Била 35 очков и 6 передач.

В параллельном матче «Атланта Хоукс» дома обыграл «Финикс Санз» — 120:112 (33:33, 30:26, 23:28, 34:25). Серия поражений «Санз» составляет 17 матчей.

Ещё в одной встрече «Кливленд Кавальерс» одолел «Мемфис Гриззлиз» со счётом 112:107 (37:24, 26:32, 19:28, 30:23).