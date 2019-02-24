«Сакраменто» в гостях обыграл «Оклахому», «Бостон» уступил «Чикаго»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Оклахома-Сити Тандер» на домашней площадке принимал «Сакраменто Кингз» и уступил со счётом 116:119 (24:31, 25:32, 34:31, 33:25).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Одним из главных героев встречи стал защитник «Кингз» Бадди Хилд, который набрал 34 очка. В активе лидера «Оклахомы» Расселла Уэстбрука 41 очко, 10 подборов и 4 передачи.

В параллельном матче «Чикаго Буллз» дома обыграл «Бостон Селтикс» — 126:116 (28:33, 36:18, 30:30, 32:35). Для «Буллз» эта победа стала третьей кряду. Самыми результативными игроками в составе победителей стали Зак Лавин (42 очка) и Лаури Маркканен (35 очков).

Ещё в одной встрече «Майами Хит» дома уступил «Детройт Пистонс» с разгромным счётом 96:119 (29:20, 17:34, 30:30, 20:35).