Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Сакраменто» в гостях обыграл «Оклахому», «Бостон» уступил «Чикаго»

«Сакраменто» в гостях обыграл «Оклахому», «Бостон» уступил «Чикаго»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Оклахома-Сити Тандер» на домашней площадке принимал «Сакраменто Кингз» и уступил со счётом 116:119 (24:31, 25:32, 34:31, 33:25).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Одним из главных героев встречи стал защитник «Кингз» Бадди Хилд, который набрал 34 очка. В активе лидера «Оклахомы» Расселла Уэстбрука 41 очко, 10 подборов и 4 передачи.

В параллельном матче «Чикаго Буллз» дома обыграл «Бостон Селтикс» — 126:116 (28:33, 36:18, 30:30, 32:35). Для «Буллз» эта победа стала третьей кряду. Самыми результативными игроками в составе победителей стали Зак Лавин (42 очка) и Лаури Маркканен (35 очков).

Ещё в одной встрече «Майами Хит» дома уступил «Детройт Пистонс» с разгромным счётом 96:119 (29:20, 17:34, 30:30, 20:35).

НБА - регулярный чемпионат
24 февраля 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
116 : 119
(24:31, 25:32, 34:31, 33:25)
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Оклахома-Сити Тандер: Уэстбрук - 41, Джордж - 14, Шрёдер - 14, Адамс - 11, Моррис - 10, Фергюсон - 10, Грант - 8, Ноэль - 6, Надер - 2, Фелтон, Диалло, Бертон, Паттерсон
Сакраменто Кингз: Хилд - 34, Фокс - 19, Багли III - 19, Богданович - 15, Коли-Стайн - 10, Джайлс - 7, Барнс - 7, Феррелл - 4, Бёркс - 4, Мейсон, Брюэр, Куфос, Бьелица
НБА - регулярный чемпионат
24 февраля 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
126 : 116
(28:33, 36:18, 30:30, 32:35)
Бостон Селтикс
Бостон
Чикаго Буллз: Лавин - 42, Маркканен - 35, Лопес - 17, Селден - 9, Арчидиаконоу - 8, Фелисио - 6, Данн - 4, Луваву-Кабарро - 3, Харрисон - 2, Блэкени, Портер
Бостон Селтикс: Ирвинг - 37, Хорфорд - 19, Браун - 14, Тейтум - 12, Моррис - 12, Тайс - 8, Смарт - 6, Хэйворд - 5, Розир - 3, Уонамэйкер, Ябуселе, Оджелей, Уильямс
НБА - регулярный чемпионат
24 февраля 2019, воскресенье. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
96 : 119
(29:20, 17:34, 30:30, 20:35)
Детройт Пистонс
Детройт
Майами Хит: Ричардсон - 22, Уэйтерс - 17, Уэйд - 15, Уайтсайд - 13, Олиник - 9, Джонс - 4, Горан Драгич - 4, Адебайо - 4, Робинсон - 4, Андерсон - 3, Терри - 1, Макгрудер, Хаслем
Детройт Пистонс: Смит - 22, Гриффин - 20, Кеннард - 17, Галлоуэй - 17, Джексон - 13, Драммонд - 12, Мейкер - 6, Эллингтон - 6, Пачулия - 4, Браун - 2, Томас, Робинсон, Лойер
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент