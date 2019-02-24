Дрэймонд Грин получил травму голеностопа в матче с «Хьюстоном»

Стартовый мощный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин из-за растяжения голеностопа левой ноги был вынужден покинуть площадку в четвёртой четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Хьюстон Рокетс» и не смог продолжить игру, сообщает ESPN. Он получил повреждение, неудачно наступив на ногу партнёру по команде — центровому Демаркусу Казинсу. После этого Грин, хромая, добрался до скамейки запасных и после осмотра медицинским персоналом ушёл в раздевалку. При этом, по мнению главного тренера команды Стива Керра, травма не является серьёзной.



Встреча завершилась домашним поражением «Голден Стэйт» со счётом 112:118. Грин успел набрать 4 очка, совершить 4 подбора и отдать 3 передачи за 24 минуты.

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