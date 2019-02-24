Крис Пол стал восьмым игроком в истории НБА, отдавшим 9000 передач

Разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Крис Пол, отдав 17 результативных передач в матче регулярного чемпионата с «Голден Стэйт Уорриорз», довёл их общее количество за карьеру в НБА до 9006 (9,7 в среднем за игру). Таким образом, он стал восьмым игроком в истории лиги, достигшим рубежа 9000 пасов.



Пол является единственным из действующих баскетболистов, добившихся подобного достижения. Ранее это удалось только Айзее Томасу (9061 передача), Оскару Робертсону (9887), Мэджику Джонсону (10 141), Марку Джексону (10 334), Стиву Нэшу (10 335), Джейсону Кидду (12 091) и Джону Стоктону (15 806).



Встреча завершилась выездной победой «Хьюстона» со счётом 118:112, а защитник в ней набрал 23 очка, совершил 5 подборов и сделал 2 перехвата за 36 минут.

«Голден Стэйт» дома уступил «Хьюстону», «Милуоки» уверенно обыграл «Миннесоту»