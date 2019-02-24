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Э. Джентри: для «Нью-Орлеана» лучше, чтобы Э. Дэвис играл как можно меньше

Э. Джентри: для «Нью-Орлеана» лучше, чтобы Э. Дэвис играл как можно меньше
Баскетбол / НБА

Главный тренер «Нью-Орлеан Пеликанс» Элвин Джентри объяснил, почему Энтони Дэвис не принимал участия в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Если вы хотите найти, какой-то скрытый смысл в том, что Дэвис не вышел на встречу именно с «Лейкерс», то его нет. Если бы мы играли с «Балтимор Клоус», он бы тоже пропустил этот матч.

Такая политика даёт нам возможность минимизировать игровое время Энтони. На данный момент так будет лучше для организации», – приводит слова Джентри ESPN.

Встреча завершилась домашней победой «Нью-Орлеана» со счётом 128:115.

В январе Дэвис заявил о желании покинуть команду и попросил обмена. Наибольшую заинтересованность в его услугах проявляли «Лейкерс». Предположительно, сделка будет осуществлена в межсезонье, а потому для «Пеликанс» важно, чтобы форвард не получил травму.

«Балтимор Клоус» – команда, которая должна была участвовать в Американской баскетбольной ассоциации в сезоне-1975/76, но из-за финансовых проблем так и не смогла начать чемпионат.

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