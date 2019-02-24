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Рондо: даже если «Лейкерс» выйдут в плей-офф, могут легко проиграть серию всухую

Рондо: даже если «Лейкерс» выйдут в плей-офф, могут легко проиграть серию всухую
Баскетбол / НБА

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Рэджон Рондо после матча регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс» высказал мнение о текущей ситуации в команде.

«У нас нет другого выхода, кроме как начать более надёжно защищаться. Либо мы это сделаем, либо нет. Если сделаем и выйдем в плей-офф, то должны сохранять тот же настрой. Иначе в плей-офф мы легко можем проиграть серию всухую. Уже сейчас нужно внимательно относиться к анализу соперников, изучать особенности друг друга и намного лучше действовать при подстраховке», – цитирует Рондо ESPN.

Встреча завершилась выездным поражением «Лейкерс» со счётом 115:128. Рондо набрал 7 очков, совершил 3 подбора, отдал 4 передачи и сделал 2 перехвата за 29 минут.

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