Стив Керр не заметил, как Дрэймонд Грин получил травму в полуметре от него

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр был настолько увлечён развитием событий на площадке в четвёртой четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Хьюстон Рокетс», что не сразу заметил, как прямо перед ним получил травму мощный форвард команды Дрэймонд Грин.



Грин подвернул голеностоп, случайно наступив на ногу партнёру по команде центровому Демаркусу Казинсу, хромая подошёл к скамейке запасных, и сел на паркет в полуметре от Керра. Однако наставник не отреагировал и продолжал смотреть на площадку, пока его помощники не подошли к травмированному баскетболисту.



Встреча завершилась домашним поражением «Голден Стэйт» со счётом 112:118.

Видео эпизода доступно для просмотра на официальном канале Bleacher Report на сервисе YouTube.