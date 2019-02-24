Базаревич: Копонену будет нелегко влиться в сборную Финляндии на один матч

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич не считает, что защитник Петтери Копонен станет значительным усилением сборной Финляндии в предстоящем домашнем матче 6-го тура второго этапа квалификации Кубка мира–2019.



«За Финляндию сыграет Копонен. Отличный баскетболист, но ему будет нелегко влиться в команду на одну встречу. Даже с учётом того, что Петтери хорошо знает систему игры сборной», – приводит слова Базаревича официальный сайт ФИБА.



Сборная России выйдет в финальную часть Кубка мира, если победит Финляндию или проиграет с разницей не более «-2». В противном случае путёвку в решающую стадию мирового первенства получат финны.



В нынешнем отборочном цикле Копонен принимал участие в четырёх встречах из девяти и набирал 15,8 очка за игру.