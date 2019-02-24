Ухов: сборной России будет вдвойне сложнее, чем в первом матче с Финляндией

Атакующий защитник сборной Россси Иван Ухов ожидает упорной борьбы со сборной Финляндии в предстоящем матче 6-го тура второго этапа квалификации Кубка мира–2019.



«Уверен, что атмосфера будет просто нереальной. В Перми очень многие любят баскетбол, поэтому самая горячая поддержка нам обеспечена. К тому же сборная в «Молоте» ещё не проигрывала. Это хороший знак перед решающей встречей.



Я играл в первом матче с Финляндией и могу сказать, что это очень сыгранная, крепкая команда. Тогда нам было непросто, а в этот раз будет вдвойне сложнее. Во-первых, к финнам подъедут все лидеры, во-вторых, на кону путевка на чемпионат мира. Уверен, что финны будут биться за каждый мяч. Нам надо приложить максимум усилий для победы», – приводят слова Ухова «Известия».



Сборная России выйдет в финальную часть Кубка мира, если победит Финляндию или проиграет с разницей не более «-2». В противном случае путёвку в решающую стадию мирового первенства получат финны.

Последний бой — он трудный самый. Россия рвётся на Кубок мира Всё решит матч с финнами, который состоится в Перми.