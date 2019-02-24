Маркканен и Лавин повторили достижение Джордана и Пиппена

23 февраля в Чикаго состоялась игра регулярного чемпионата НБА, в котором местная команда «Чикаго Буллз» победила «Бостон Селтикс» — 126:116. Самым результативным в составе иллинойсцев стал Зак Лавин, записавший в актив 42 очка. 35 очков набрал форвард «Чикаго» Лаури Маркканен.

Таким образом, Лавин и Маркканен стали первыми игроками «Чикаго» с 1996 года, кому в одном матче удалось набрать 35 и более очков. Последний раз такое достижение покорялось легендарным Майклу Джордану и Скотти Пиппену — в выездном матче с «Финикс Санз» они набрали по 37 очков.

Для «Чикаго Буллз» победа стала третьей кряду. После 60 матчей в регулярном чемпионате они занимают 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции.