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Сборная России победила Финляндию и оформила путёвку на Кубок мира — 2019

Сборная России победила Финляндию и оформила путёвку на Кубок мира — 2019
Баскетбол / Сборные

Сборная России на домашней площадке победила команду Финляндии в матче квалификации Кубка мира — 2019, обеспечив этой победой себе путёвку на турнир. Встреча началась не в пользу российской сборной — финнам удалось совершить рывок в первой четверти, отыграв сразу 12 очков у соперников.

Однако уже после первого перерыва подопечные Сергея Базаревича смогли практически полностью нивелировать отставание, на большой перерыв уйдя с отставанием в одно очко — 37:38.

Третья четверть осталась за финнами — они оторвались на шесть очков. Решающей стала заключительная четверть, в которой российским баскетболистам удался отличный рывок, который и позволил им не только отыграться, но и обеспечить уверенную победу. Четвёртый игровой отрезок завершился со счётом 33:11. Итоговый счёт встречи — 91:76 (16:28, 21:10, 21:27, 33:11).

Самым результативным игроком в составе сборной России стал Дмитрий Кулагин, набравший 22 очка.

ЧМ-2019 - Европа (м). Группа K. 6-й тур
24 февраля 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Россия
91 : 76
(16:28, 21:10, 21:27, 33:11)
Финляндия
Россия: Д. Кулагин - 22, Антонов - 15, Воронцевич - 14, Хвостов - 10, Курбанов - 8, Фридзон - 7, Ивлев - 5, Бабурин - 3, Губанов - 3, Ухов - 2, Балашов - 2, Ильницкий
Финляндия: Уилсон - 18, Котти - 13, Койвисто - 11, Салин - 8, Копонен - 7, Мадсен - 7, Палми - 4, Хафф - 3, Ненонен - 3, Янтунен - 2, Канерво, Линдбом
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