Сборная России победила Финляндию и оформила путёвку на Кубок мира — 2019

Сборная России на домашней площадке победила команду Финляндии в матче квалификации Кубка мира — 2019, обеспечив этой победой себе путёвку на турнир. Встреча началась не в пользу российской сборной — финнам удалось совершить рывок в первой четверти, отыграв сразу 12 очков у соперников.

Однако уже после первого перерыва подопечные Сергея Базаревича смогли практически полностью нивелировать отставание, на большой перерыв уйдя с отставанием в одно очко — 37:38.



Третья четверть осталась за финнами — они оторвались на шесть очков. Решающей стала заключительная четверть, в которой российским баскетболистам удался отличный рывок, который и позволил им не только отыграться, но и обеспечить уверенную победу. Четвёртый игровой отрезок завершился со счётом 33:11. Итоговый счёт встречи — 91:76 (16:28, 21:10, 21:27, 33:11).

Самым результативным игроком в составе сборной России стал Дмитрий Кулагин, набравший 22 очка.